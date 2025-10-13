Maduro amplía operativo militar en estados costeros ante “amenazas” en el Caribe

El presidente Nicolás Maduro anunció que este martes 14 de octubre será ampliado el operativo militar de defensa ante las “amenazas imperialistas”, esta vez, las Zonas de Defensa Integral (Zodi) se activarán en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

Así lo informó el mandatario en su programa televisivo Con Maduro+, donde dijo que buscan fortalecer la defensa integral de los mares venezolanos del Atlántico y de toda la fachada Caribe-Atlántico, esto, ante el despliegue militar estadounidense en aguas cercanas al país.

"Ya tienen la orden. Estamos activando tres ZODI, tres estados para la defensa integral de nuestros mares", precisó.

Explicó que el objetivo es completar estas activaciones en todos los estados del país, "por Zona de Defensa Integral todo lo que son las 27 tareas que se van perfeccionando en el terreno".

Detalló que el objetivo es que "Venezuela en perfecta unión nacional, en perfecta fusión popular-militar- policial, cumpliendo el mandato de nuestra Constitución, Venezuela esté preparada para seguir ganando la paz, ejerciendo su soberanía e independencia y ganando el derecho a la vida y a la alegría".

Recordó que, la semana pasada, se activaron las Zodi en otros ocho estados: La Guaira, Zulia, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Carabobo, Aragua y Falcón, en las cuales se cumplieron 27 tareas integrales.