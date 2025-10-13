El diario plural del Zulia


Maduro amplía operativo militar en estados costeros ante “amenazas” en el Caribe

En respuesta al despliegue militar estadounidense en el Caribe, el mandatario anunció la activación de zonas de defensa integral en tres estados costeros. Se trata de Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro
Política y DineroVF Extra
Redacción Versión Final
@versiónfinalnews Prensa Presidencial

El presidente Nicolás Maduro anunció que este martes 14 de octubre será ampliado el operativo militar de defensa ante las “amenazas imperialistas”, esta vez, las Zonas de Defensa Integral (Zodi) se activarán en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

Así lo informó el mandatario en su programa televisivo Con Maduro+, donde dijo que buscan fortalecer la defensa integral de los mares venezolanos del Atlántico y de toda la fachada Caribe-Atlántico, esto, ante el despliegue militar estadounidense en aguas cercanas al país.

"Ya tienen la orden. Estamos activando tres ZODI, tres estados para la defensa integral de nuestros mares", precisó.

Explicó que el objetivo es completar estas activaciones en todos los estados del país, "por Zona de Defensa Integral todo lo que son las 27 tareas que se van perfeccionando en el terreno".

Detalló que el objetivo es que "Venezuela en perfecta unión nacional, en perfecta fusión popular-militar- policial, cumpliendo el mandato de nuestra Constitución, Venezuela esté preparada para seguir ganando la paz, ejerciendo su soberanía e independencia y ganando el derecho a la vida y a la alegría".

Recordó que, la semana pasada, se activaron las Zodi en otros ocho estados: La Guaira, Zulia, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Carabobo, Aragua y Falcón, en las cuales se cumplieron 27 tareas integrales.

Siga leyendo
Lea también

Bloomberg: Rusia sustituye a EE. UU. como proveedor de nafta a Venezuela

La Casa Blanca revela los detalles del acuerdo de paz en Gaza

Primera dama de Maracaibo acompaña toma de posesión de párroco Edgar Doria en la…

Relatora de la ONU condena “represión transnacional” en atentado contra activistas…

Comentarios
Cargando...