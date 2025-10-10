Foro Penal contabilizó 841 presos políticos en Venezuela: Cuatro adolescentes siguen detenidos

La ONG Foro Penal contabilizó 841 presos políticos en Venezuela, de los cuales 97 cuentan con otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín divulgado este jueves con fecha de corte al 6 de octubre.

El informe, publicado en X, detalla que entre los detenidos figuran 738 hombres y 103 mujeres, con 837 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

De acuerdo con la organización, 668 de los detenidos son civiles y 173 militares. Foro Penal aclaró que el registro “no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)”.

La mayoría de los arrestos ocurrieron después de las fraudulentas elecciones presidenciales de julio de 2024. Sobre estas detenciones, tanto el dictador como el fiscal general Tarek William Saab niegan que existan presos políticos en Venezuela, y sostienen que los arrestados “cometieron delitos”, una postura rechazada por ONG y opositores.

Varias organizaciones y activistas pidieron que el próximo 19 de octubre, día en que se canonizarán al médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, Venezuela amanezca sin presos políticos, una solicitud a la que se unió la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) el martes.

La CEV exigió medidas de gracia para la liberación de los presos políticos, con motivo de la canonización prevista para dicha fecha en el Vaticano. “Consideramos también que es una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas,” expresó la Carta Pastoral de la institución.

Para la Iglesia venezolana, la liberación beneficiaría tanto a los familiares de los presos políticos como a la sociedad entera. “Si el doctor Hernández y la madre Carmen Rendiles fueron artesanos de la paz y la esperanza, su canonización debe llevarnos a trabajar decididamente para que esa paz se haga presente en el corazón de todos los venezolanos y a promover signos de esperanza en sintonía con las propuestas del Año Jubilar”, sostuvo.