Foro Penal contabiliza 89 presos políticos extranjeros en Venezuela

La ONG Foro Penal reportó que en Venezuela hay 89 presos políticos con nacionalidades extranjeras o venezolanos con otra ciudadanía. Entre estos, tres españoles y, en su mayoría, ciudadanos colombianos.

La organización detalló que, entre los 89 extranjeros, hay 21 colombianos, dos alemanes, dos argentinos, dos ecuatorianos, dos franceses, dos neerlandeses, dos peruanos y dos ucranianos.

También reportan detenidos natales de República Checa, Cuba, Líbano, Pakistán, Guyana, Hungría, Italia y Rumania, de acuerdo con la organización.

Entre los venezolanos detenidos con doble nacionalidad, se totalizan 13 colombianos, 13 españoles, seis italianos, cinco portugueses, un chileno, un chipriota, un argentino y un húngaro.

Además, hay una persona detenida con doble nacionalidad iraní e irlandesa, y otro con ciudadanía polaca y ucraniana, precisó Foro Penal.

En agosto pasado, Estados Unidos reiteró su advertencia a los ciudadanos estadounidenses de no viajar ni permanecer en Venezuela “debido -señaló- a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles”.

El pasado 9 de septiembre, la organización dio su último balance de presos políticos, donde reportaron 823 detenidos, de estos, 723 hombres y 100 mujeres.

En esa fecha, aseguraron que cuatro adolescentes seguían privados de libertad, mientras que, había 91 ciudadanos con nacionalidad extranjera.