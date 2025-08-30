Comandante de la Redi Occidente niega reclutamiento forzoso y resalta alistamiento voluntario

El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) N°11 Occidental, M/G Pedro Esteban González Ovalles, desmintió los rumores difundidos en redes sociales sobre supuestos operativos de reclutamiento de jóvenes durante las jornadas de alistamiento en la Milicia Bolivariana.

El oficial aseguró que se trata de una “mentira” y recordó que, desde la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez en 1999, esa práctica fue eliminada porque “la Patria se defiende por amor, no de manera obligada. El que ama a la Patria se alista voluntariamente”.

González Ovalles destacó que en Zulia se superó la cifra de 30 mil alistados, lo que calificó como un reflejo del compromiso ciudadano. También invitó a quienes deseen unirse a sumarse al proceso.

Estas declaraciones coinciden con las ofrecidas por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien reiteró recientemente que el alistamiento en la Milicia es “eminentemente voluntario” y que representa una expresión patriótica de la ciudadanía en defensa del país.

Finalmente, se recordó que la Constitución de 1999, en su artículo 134, establece el deber de prestar servicios civiles o militares necesarios en situaciones de defensa o calamidad, pero prohíbe expresamente el reclutamiento forzoso.