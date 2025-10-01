Turquía califica de acto de terrorismo la detención de activistas de la Flotilla de Gaza

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía calificó de "acto de terrorismo" y violación del derecho internacional la detención por parte de Israel de embarcaciones de la gran flotilla que intentaba romper el bloqueo marítimo israelí en la Franja de Gaza.

Más temprano este miércoles, los activistas a bordo informaron que el Alma, una de las embarcaciones que encabezaba la flotilla, había sido abordada por soldados israelíes.

El ataque de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza, es un acto de terrorismo que viola gravemente el derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes", señala el comunicado.

La Cancillería turca manifestó la esperanza de que este ataque "no socave los esfuerzos por lograr un alto al fuego en Gaza" y a la vez hizo un llamamiento a la ONU.

Hacemos un llamamiento a la ONU y a todas las organizaciones internacionales competentes para que tomen medidas inmediatas que permitan levantar con celeridad el bloqueo ilegal de Gaza, a fin de que la ayuda humanitaria pueda llegar a la región y se garantice la libertad de navegación", añadió el ente diplomático.

La Flotilla Global Sumud, que partió de Barcelona el 1 de septiembre, transporta alimentos, agua y medicinas, y reclama la apertura de un corredor marítimo humanitario hacia Palestina. La flotilla está integrada por más de 40 barcos y más de 500 activistas, cuenta con la participación de embarcaciones procedentes de países como Polonia, el Reino Unido, Italia, España y Francia.

Israel considera esta acción un acto propagandístico y ha acusado a algunos participantes clave de tener vínculos con el movimiento palestino Hamás.

