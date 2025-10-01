Flotilla de Greta Thunberg denuncia intimidación por parte de Israel

La Global Sumud Flotilla, donde viaja la joven activista Greta Thunberg ha denunciado una operación intimidatoria llevada a cabo por un buque de guerra israelí contra varios de sus barcos, lo que obligó al capitán de una de las embarcaciones a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión. El incidente ocurrió la madrugada de este miércoles, cuando la flotilla ingresó a una zona de riesgo.

Según un comunicado de la flotilla, el buque Alma fue "rodeado de forma agresiva" por la nave militar israelí durante varios minutos. Además, las comunicaciones a bordo, incluyendo las transmisiones de circuito cerrado, fueron deshabilitadas, lo que complicó aún más la situación. "Esto obligó al capitán a maniobrar rápidamente para evitar el choque", afirmaron desde la flotilla.

La situación se repitió luego con el buque Sirius, que sufrió acosos similares por parte del mismo buque de guerra israelí. "Estas maniobras temerarias pusieron en riesgo a todas las personas a bordo", señalaron desde la Global Sumud Flotilla, enfatizando la gravedad de la amenaza.

Además, la flotilla criticó la respuesta del Gobierno de España, que, según afirmaron, se ha limitado a pedir a la tripulación que abandone su misión. "El gobierno debería garantizar nuestra seguridad hasta llegar a Gaza y exigir la apertura de un corredor humanitario", señalaron.

La Global Sumud Flotilla describe su misión como pacífica y no violenta, destinada a transportar ayuda humanitaria y apoyar al pueblo palestino. "Interferir en nuestro paso es ilegal, y cualquier ataque o intercepción constituye un crimen de guerra", subrayaron, haciendo hincapié en que seguirán adelante con su objetivo de desafiar el bloqueo israelí sobre Gaza.

A pocas horas antes de los incidentes mencionados, la flotilla había informado sobre la aproximación de "varios barcos no identificados", algunos de ellos con las luces apagadas, lo que llevó a activar protocolos de seguridad ante una posible interceptación. Previamente, la flotilla había declarado una alerta máxima tras detectar un incremento en la actividad de drones en la zona.

El Gobierno español ha informado a los integrantes de la flotilla que un buque de salvamento marítimo se encuentra en la región y está preparado para actuar en caso de ser necesario. Sin embargo, advirtieron que este no podría entrar en la zona de exclusión establecida por el Ejército israelí debido a los riesgos que esto implicaría para su seguridad.