Trump ordena enviar 300 soldados de la Guardia Nacional a Chicago

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó desplegar 300 soldados de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, ubicada en el estado de Illinois (noroeste), según informó la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

En medio de los continuos disturbios violentos y la anarquía, que líderes locales como (gobernador JB) Pritzker se han negado a intervenir para sofocar, el presidente Trump ha autorizado a 300 guardias nacionales para proteger a los funcionarios y activos federales", indica la declaración de la portavoz citada por el periódico Task and Purpose.

Según el medio, el anuncio se produce en un contexto de protestas sostenidas en Chicago contra las políticas migratorias federales y la presencia de agentes del Gobierno nacional, las cuales han derivado en episodios de violencia, incluido un tiroteo con una persona herida.

Esta intervención se enmarca en una estrategia federal más amplia que ya ha llevado al despliegue de tropas en otras ciudades como la capital estadounidense Washington y Memphis, oficialmente con el objetivo de "combatir el crimen" y asegurar activos federales.

El mandatario republicano ha reiterado su intención de restaurar el orden público en varias urbes que, según él, presentan altos índices de criminalidad, entre las que ha mencionado expresamente a Nueva York, Baltimore, Oakland y Los Ángeles.