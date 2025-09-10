Trump exige pena de muerte para asesino de una mujer ucraniana en Carolina del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a referirse al brutal asesinato cometido contra la refugiada ucraniana Irina Zarutska en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, la noche del 22 de agosto.

En un video, que se volvió viral en redes sociales, se conoció que el homicida está identificado como Decarlos Brown, y, en esta oportunidad, el presidente insistió en que el sujeto debe recibir pena de muerte.

“El animal que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, que vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio rápido (¡no hay duda!), Y solo se otorgó la pena de muerte. ¡No puede haber otra opción!” Expresó el mandatario estadounidense por medio de su red social Truth Social.

Brown cuenta con un extenso historial criminal que incluye condenas por robo a mano armada, hurto y allanamiento de morada.

Trump ya se había pronunciado sobre el crimen, culpando a los demócratas por la ola de crímenes violentos que azota a muchas ciudades del país. “¡Carolina del Norte, y cada estado, necesita “ley y orden”, y solo los republicanos lo lograrán!”, dijo el presidente en Truth Social.

Además, llamó a Brown un “loco” y “un lunático”, en un mensaje el día lunes, después de que el video del crimen fuera lanzado el fin de semana y agregó que Zarutska fue “simplemente apuñalada brutalmente, ella solo está sentada allí. Entonces, son personas malvadas. Tenemos que poder manejar eso, si no manejamos que no tengamos un país”.

Por otra parte, la fiscal general Pam Bondi dijo que el departamento buscaría la pena máxima y que él “nunca más volvería a ver la luz del día como un hombre libre”.

El asesinato ha avivado el debate en cuanto al crimen en el país. “El horrible asesinato de la Sra. Zarutska es el resultado directo de políticas fallidas de lucha contra el crimen que priorizan a los criminales sobre las personas inocentes”, dijo Bondi el martes.

El asesinato ilustra la “epidemia de violencia y falta de vivienda” en los sistemas de transporte público de la nación, dijo el Secretario de Transporte, Sean Duffy, en cuanto al crimen. “Si los alcaldes no pueden mantener sus trenes y autobuses seguros, no merecen el dinero de los contribuyentes”.

Brown fue arrestado, y la fiscalía de Carolina del Norte lo acusó de asesinato en primer grado. El martes se añadieron cargos federales, lo que podría resultar en una sentencia de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.