Renunció principal candidato de Milei a las elecciones parlamentarias en Argentina

El legislador argentino José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional del oficialismo en la provincia de Buenos Aires (este) para las elecciones legislativas del 26 de octubre, declinó participar en los comicios acorralado por su vinculación con un empresario acusado de narcotráfico en EE. UU., Federico "Fred" Machado.

Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla", anunció el diputado de La Libertad Avanza (ultraderecha) en las redes sociales.

A 20 días de los comicios legislativos nacionales, el diputado alegó que las acusaciones en su contra se trataban de "una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático" hacia su persona.

El diputado, cuyo mandato actual expira en diciembre, aseguró que no tiene "nada que ocultar", y que demostrará su inocencia ante la justicia "sin fueros ni privilegios".

Pese a que insistió en que mantendría su candidatura tras reunirse con el presidente en la noche del viernes, el legislador consideró ahora que "el tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos" deben hacer para cambiar el curso del país.

Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone", señaló.

Tras sostenerlo durante todo este tiempo, Milei indicó, por su parte, que no iba a permitir "que una operación maliciosa" pusiera en riesgo el proceso de cambio que llevan adelante.

Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo", aseguró.

Contexto

Conocido por su lema "cárcel o bala" con el que muestra su postura inflexible contra el delito, Espert habría recibido aportes financieros y logísticos de Machado para su campaña presidencial de 2019.

Un registro contable elaborado por el Bank of America acredita la transferencia de 200.000 dólares a Espert por parte de una mina de Guatemala que aparece como parte de la estructura delictiva del empresario, detenido desde 2021 y cuya extradición reclama EE. UU. por delitos relacionados con el narcotráfico, el lavado de activos y la estafa.

Ese documento fue parte de la evidencia utilizada en un juicio celebrado en 2023 en Texas, EE. UU., en el que fue condenada una socia de Machado, Debra Mercer-Erwin.

La minera guatemalteca, Minas del Pueblo, habría sido parte de una estructura de estafa piramidal por la que Machado hacía creer a los inversores que estaban adquiriendo aviones.

En un mensaje dado a conocer en la noche del jueves el diputado reconoció el cobro de 200.000 dólares en febrero de 2020 como parte de un servicio de consultoría para el que supuestamente fue contratado, si bien al final no concretó el trabajo ni viajó a Guatemala debido a la pandemia del Covid-19.

El legislador, que en los últimos días dio diversas explicaciones contradictorias entre sí, también está acusado de utilizar los aviones privados que Machado puso a su disposición para realizar actividades proselitistas.

Machado, en tanto, detenido en la provincia de Río Negro (sur) desde el 16 de abril de 2021, está acusado en EEUU de ser parte de "una conspiración para producir y distribuir cocaína".

Sobre sus vínculos con el empresario cuya extradición reclama EE. UU., Espert señaló en un comienzo que solo había visto a Machado una vez, cuando organizó en 2019 la presentación de un libro suyo en la ciudad de Viedma (sur) y se trasladó en un avión privado facilitado por el empresario.

La oposición argentina convocó para este miércoles una sesión en la Cámara de Diputados para remover a Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Con las listas electorales ya cerradas, el Gobierno se queda así sin su principal candidato en la mayor provincia del país de cara a las elecciones parlamentarias nacionales, cuando se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.