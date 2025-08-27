Primeras imágenes del USS Iwo Jima muestran despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha comenzado a tomar forma, y este martes se difundieron las primeras imágenes del buque anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) realizando maniobras en alta mar.

Según un mensaje publicado por la cuenta especializada en noticias militares SA Defensa, el buque llevó a cabo un entrenamiento oficial con operaciones de helicópteros y aeronaves de ala fija, una actividad que forma parte de los ejercicios rutinarios de la Armada estadounidense, pero que adquiere relevancia en medio de las crecientes tensiones en la región.

El reporte añadió que la tripulación del USS Iwo Jima también realizó preparativos de carga de artillería, así como de sistemas defensivos RAM y Sea Sparrow, mientras se dirigía hacia aguas cercanas a Venezuela. Estas maniobras reflejan la capacidad del buque para desplegar fuerzas rápidamente y mantener la operatividad de su armamento y aeronaves, lo que genera especial atención en los observadores internacionales dada la cercanía con la zona de influencia venezolana.

El USS Iwo Jima forma parte de un despliegue más amplio de la Marina de Estados Unidos en el Caribe, que ha sido percibido por Caracas como un acto de presión y de demostración de fuerza. Aunque las autoridades estadounidenses han señalado que las operaciones tienen fines de entrenamiento y preparación, el movimiento militar coincide con un momento de alta tensión diplomática entre Washington y Venezuela.

Analistas destacan que la presencia de un buque anfibio de este tipo, con capacidad para transportar tropas, vehículos y aeronaves, incrementa la capacidad de respuesta rápida de Estados Unidos en la región, y refuerza la importancia de monitorear la situación en las aguas del Caribe durante los próximos días.