ONU denuncia ataque israelí a Catar como "asalto directo a la paz regional"

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que el ataque israelí contra Catar del pasado 9 de septiembre representó "un asalto a la paz y la estabilidad regional, así como un golpe a los procesos de negociación y mediación en el mundo".

Durante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos, el funcionario subrayó que agredir a un actor con respaldo internacional en mediación afecta gravemente el papel de Catar como facilitador de la paz y socava los esfuerzos globales por la resolución pacífica de los conflictos.

Türk también enfatizó que las normas de la guerra exigen diferenciar entre civiles y combatientes, prohibiendo cualquier acción contra quienes no participan directamente en hostilidades. Recordó que, ese mismo día, Israel intensificó su ofensiva en Gaza, ordenando el desplazamiento de cerca de un millón de personas sin garantizar su seguridad.

Además, destacó que mientras en Doha se celebraban funerales por las víctimas del ataque, el Gobierno israelí aprobaba el controvertido proyecto urbanístico E1, que amenaza con restringir el acceso de la población palestina a Jerusalén Este.

El alto comisionado alertó que estas acciones constituyen parte de una larga serie de medidas ilegales en el terreno, empujando la viabilidad de la solución de dos Estados hacia un punto crítico de irreversibilidad.