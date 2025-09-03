ONU: Ataques israelíes incapacitaron a 21 mil niños palestinos en la guerra de Gaza

El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Cdpd) advirtió que al menos 21.000 niños han quedado discapacitados en Gaza desde el inicio de la ofensiva militar de Israel contra el enclave palestino, hace casi dos años.

En un informe publicado este miércoles, el organismo detalló que alrededor de 40.500 menores han sufrido “nuevas lesiones relacionadas con la guerra” y que más de la mitad de ellos enfrenta secuelas permanentes, reporta Al Jazeera.

El comité también alertó sobre el agravamiento de la crisis alimentaria en la Franja de Gaza, donde se ha declarado una hambruna generalizada. Según estimaciones del sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), cerca de 132.000 niños menores de cinco años podrían estar en riesgo de morir por desnutrición aguda para junio de 2026.

En su revisión sobre la situación humanitaria, la Cdpd señaló que las órdenes de desplazamiento forzado emitidas por las autoridades israelíes resultan “a menudo inaccesibles” para las personas con discapacidades visuales o auditivas, lo que en muchos casos hace imposible la evacuación. Los informes también describen situaciones extremas, con personas obligadas a huir arrastrándose por arena o barro sin asistencia para moverse.

El comité denunció que las restricciones derivadas del bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria afectan de forma desproporcionada a las personas con discapacidad. “Muchas se han quedado sin alimentos, agua potable, saneamiento o asistencia básica, dependiendo de otros para sobrevivir”, afirmó el organismo.

Además, la pérdida de dispositivos de movilidad bajo los escombros ha agravado la crisis: el 83 % de las personas discapacitadas han perdido sus ayudas técnicas y la mayoría no puede costear alternativas. La Cdpd advirtió que artículos esenciales como sillas de ruedas, bastones, férulas y prótesis son catalogados por las autoridades israelíes como “material de doble uso”, por lo que quedan excluidos de los envíos de ayuda internacional.

El organismo pidió la entrega “urgente y masiva” de asistencia humanitaria para las personas con discapacidad y exhortó a todas las partes a adoptar medidas de protección que eviten “más violencia, daños, muertes y privación de derechos”.

El informe también precisó que, entre el 7 de octubre de 2023 y el 21 de agosto de 2025, al menos 157.114 personas han resultado heridas en Gaza, y más del 25 % corre riesgo de sufrir discapacidades permanentes.

Finalmente, el comité instó a Israel a implementar protocolos de evacuación inclusivos, garantizar la seguridad de los niños con discapacidad y permitir que las personas afectadas puedan “regresar de manera segura a sus hogares y recibir asistencia para lograrlo”.