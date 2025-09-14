Milei se prepara para cambiar rumbo de su gobierno tras el batacazo de las elecciones provinciales

Javier Milei, presidente de Argentina, retomará su promesa de "buenas noticias" durante una cadena nacional programada para el próximo lunes, donde abordará la presentación del proyecto de presupuesto. Esta será su segunda intervención por cadena nacional en un mes, a pesar de no haber enviado la ley prometida para "prohibir el déficit".

La intervención se llevará a cabo a 41 días de las elecciones legislativas, y se espera que el mensaje de Milei genere más expectativas que las directrices presupuestarias, las cuales no quiso negociar durante sus primeros años de gobierno. El evento está programado para las 17:00 en la Casa Rosada, y contará con la participación de su gabinete.

Desde el Gobierno, se han dado a conocer dos avances del discurso presidencial. Uno de ellos, realizado por Karina Milei, hermana del presidente, estuvo cargado de optimismo. “Tengan confianza. Tengan esperanza, porque los cambios están viniendo. Ya se van a notar”, afirmó Karina, a pesar de su evidente nerviosismo en el acto.

Hasta hace poco, el Gobierno mantenía altas expectativas de triunfo en las elecciones de octubre, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en los principales centros urbanos. Sin embargo, las proyecciones han cambiado, y ahora se señala un panorama de incertidumbre en provincias como Córdoba y Santa Fe.

El segundo adelanto fue compartido a través de redes sociales, donde Milei advirtió que “el cambio real no se da un día para el otro”, alineándose con su discurso original tras asumir la presidencia. Las piezas audiovisuales también enfatizan la lucha contra el kirchnerismo y la necesidad de movilizar a los votantes para evitar un retroceso en el país.

El presidente reafirmará su estrategia económica, alineándose con lo expresado en sus recientes declaraciones en La Plata y en la comunicación con el ministro de Economía. Además, hay rumores sobre un posible anuncio relacionado con un aumento en el área de discapacidad, tras el veto de la emergencia que se había planteado anteriormente.

La presentación del presupuesto será crucial para reconstruir el diálogo con gobernadores que apoyaron al oficialismo hasta su serie de derrotas legislativas a partir de abril. Se espera que este documento también se utilice para negociar el reparto de fondos entre provincias.

A medida que se acercan las elecciones, el oficialismo busca generar un relato que haga eco en sus simpatizantes. Las actividades de campaña del presidente han sido suspendidas en varias provincias, reflejando un momento crítico en su Gobierno.

El lunes, la mesa política bonaerense se reunirá, a la espera de definir estrategias que permitan recuperar el impulso electoral. La campaña gubernamental se enfrenta a desafíos internos y a críticas, pero los esfuerzos por impulsar la figura de Milei y su administración continúan en un contexto de fuerte incertidumbre política.