Israel rechaza como falso el informe de la ONU que lo acusa de genocidio en Gaza

Israel descalificó como falso el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que lo acusa de cometer actos de genocidio en la Franja de Gaza.

Israel rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso y exige la disolución inmediata de esta comisión", señaló el Gobierno israelí en un comunicado difundido a través de su canal oficial de Telegram.

Según la nota, el informe de la ONU se basa por completo en afirmaciones del movimiento palestino Hamás, las cuales "han sido desmentidas de manera exhaustiva, incluso en un estudio académico independiente y detallado del BESA (Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat), que refutó cada una de las falsas acusaciones de genocidio".

Israel criticó que los tres autores del informe –Navanethem Pillay, Chris Sidoti y Miloon Kothari– "no hicieron ningún esfuerzo por considerar los hallazgos claros del estudio del BESA".

Además, el Gobierno subrayó que es Hamás quien intentó perpetrar un genocidio contra Israel, "asesinando a 1.200 personas, violando mujeres, quemando familias vivas y declarando abiertamente su objetivo de matar a todos los judíos".

La Comisión de la ONU concluyó que Israel cometió actos de genocidio en Gaza, acusando a las autoridades israelíes de crear deliberadamente condiciones para la eliminación física de los palestinos como grupo. El informe también responsabiliza a líderes como el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog de incitar estos actos e insta a la comunidad internacional a actuar para detenerlos.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en la Franja de Gaza han dejado más de 64.900 palestinos muertos y 164.926 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago de Hamás contra Israel que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.