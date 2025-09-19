Israel cierra vía de evacuación de Gaza y anticipa ataques “sin precedentes"

El Ejército israelí cerró la segunda vía de evacuación de la ciudad de Gaza que abrió el pasado miércoles en la carretera de Salah al Din, a la vez que ha anunciado que atacará con "una fuerza sin precedentes".

"Residentes de la ciudad de Gaza. Desde este momento el acceso al sur a través de la ruta de Salah al Din está cerrado", recoge un comunicado del portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee, en el que ha señalado que la carretera de Rashid (que atraviesa la Franja de norte a sur junto al mar) vuelve a ser la única operativa.

A la vez, Israel instó a los palestinos a abandonar la ciudad y desplazarse a la zona humanitaria del sur para no permitir que "Hamás los utilice como escudos humanos". "Las FDI (Fuerzas Armadas israelíes) seguirán operando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y el resto de las organizaciones terroristas", ha añadido.

El miércoles, Israel anunció que abriría hasta el mediodía de este viernes la carretera de Salah al Din —al este en la zona dominada por el Ejército israelí— para que la población de la capital se dirigiera al sur por ella, dados los enormes embotellamientos que se estaban produciendo en Rashid.

Sin embargo, muchos de los desplazados se encuentran al oeste, donde el Ejército israelí instó a que se marcharan en otras evacuaciones, y no ofreció manera segura de llegar ahora hasta el este.

Preguntado en dos ocasiones, el Ejército no se ha pronunciado sobre cuántas personas utilizaron Salah al Din como vía de escape de la capital en estas 48 horas.

El Ejército asegura que unas 450 mil personas han abandonado la ciudad de Gaza desde que intensificó sus bombardeos contra la capital a mediados de agosto. Sin embargo, el número se limita a unas 250 mil en el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) difundido este jueves. Para Médicos Sin Fronteras, más de 800 mil personas siguen atrapadas en el norte de Gaza porque el sur del enclave es inaccesible.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ha dado, por su parte, la orden de suspender el acceso de "todos los convoyes que viajan de Jordania a Gaza" con ayuda humanitaria tras el tiroteo perpetrado por el conductor del camión de uno de ellos en el cruce fronterizo de Allenby, que mató a dos soldados israelíes. Dicho paso permanece cerrado este viernes, ha informado a EFE la Autoridad de Aeropuertos de Israel (a cargo del cruce).

Además, el Ejército israelí continúa por cuarto día su intensa ofensiva por tierra y aire para cercar Ciudad de Gaza, mientras las comunicaciones siguen completamente bloqueadas en la Franja, sin teléfono ni internet. Este viernes, fecha límite dada que las autoridades israelíes han dado a los gazatíes para dejar atrás sus casas, la aviación del Ejército se ha centrado en el barrio de Tal al Hawa de la capital, donde ha lanzado bombardeos “en alfombra”, destruyendo edificios de gran altura. La zona se encuentra mayoritariamente vacía tras abandonarlo sus residentes, ha atestiguado EFE en la capital gazatí.

También ha informado de que ha matado a Sim Mahmoud Yousef Abu Al-Khair, subjefe de Inteligencia Militar del Batallón Al-Buriej de Hamás, así como a otros diez "terroristas" en ataques aéreos y terrestres; y ha destruido más de 20 infraestructuras que atribuye a la milicia palestina. En el sur, el Ejército israelí asegura que sigue con sus operaciones en Yan Junis y Ráfah.