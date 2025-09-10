Homicida de refugiada ucraniana reveló el insólito motivo que lo llevó a cometer el crimen

Decarlos Brown Jr. confesó a su familia que apuñaló fatalmente a Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana, en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, alegando que creía que ella podía leer su mente, según relató su hermana. Estas declaraciones escalofriantes surgieron desde la cárcel, donde el homicida habló con su familia.

Tracey Brown, quien en 2022 fue atacada por su hermano, quien la mordió y destrozó una puerta, afirmó que Decarlos padece esquizofrenia paranoide y estaba convencido de que el gobierno le había implantado un chip. "Alguien que escucha voces y siente que todos están en su contra termina colapsando. Creo que eso pasó esa noche", dijo la mujer a CNN.

En una llamada telefónica desde la cárcel, grabada el 28 de agosto, seis días después del crimen, y compartida con el Daily Mail, Brown ofreció una explicación confusa, diciendo que "el material en su cuerpo" —y no él— fue responsable de la muerte de Iryna.

Me herí la mano al apuñalarla. No la conocía, no le dije nada. Es aterrador, ¿no? ¿Por qué alguien apuñalaría a otra persona sin razón?", se le escucha decir.

Cuando Tracey le preguntó por qué eligió a Iryna, Brown respondió vagamente: "Simplemente la atacaron, eso es todo. Quien estuviera controlando los materiales la atacó. Ahora tienen que investigar qué afectó mi cuerpo y quién causó esto".

La madre de Tracey reveló a CNN que intentó sin éxito que Decarlos fuera internado en una institución psiquiátrica de larga estancia, pero no pudo hacerlo porque no era su tutora legal.