Enfrentamiento entre Hamás y clanes deja herido a hijo de un dirigente en Gaza

Fuerzas de la policía de Hamás y milicias locales acusadas de colaborar con Israel protagonizaron intensos tiroteos este domingo en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, según mostraron videos difundidos por la Red de Noticias Quds y otros canales de periodistas palestinos.

Durante los enfrentamientos, el hijo de Basem Naim —miembro del liderazgo político de Hamás— resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza, informó el propio Naim a la agencia EFE. El joven se encuentra en estado crítico.

Estamos persiguiendo los vestigios de la ocupación (israelí) y los mercenarios que colaboran con ella. Seguiremos hasta que se restaure la seguridad en nuestra querida Franja de Gaza”, señaló la Fuerza Radea, cuerpo policial de Hamás integrado por combatientes de su brazo armado. En los videos difundidos por Quds se observa a agentes encapuchados de esta unidad abriendo fuego en pleno centro del barrio de Sabra.

Según medios locales, los choques se produjeron entre la policía islamista y el clan Dogmush, una de las familias más influyentes de la zona. Residentes de Gaza han acusado reiteradamente a este grupo de colaborar con el Ejército israelí durante los últimos meses y de participar en el saqueo de camiones con ayuda humanitaria para revender los productos en el mercado negro.

Además, este domingo las milicias ejecutaron en el norte del enclave al influencer palestino Saleh Al Jafarawi, confirmó el Hospital Al Ahli, que recibió su cuerpo. Las circunstancias del asesinato aún no han sido esclarecidas.

Desde que Israel inició su retirada de la Franja de Gaza en el marco del alto el fuego, la policía de Hamás ha emprendido una campaña para eliminar a las facciones locales que cooperaron con el Ejército israelí, entre ellas la fuerza de Abu Shabab, activa en el sur del territorio.