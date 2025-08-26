En libertad cinco colombianos retenidos en la frontera, cuatro de ellos firmantes del acuerdo de paz

El Gobierno de Venezuela dejó en libertad a cinco ciudadanos colombianos, cuatro de ellos firmantes del acuerdo de paz con las FARC, que habían sido retenidos desde el 14 de agosto en una zona fronteriza, informó este martes la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

En un comunicado, la ARN detalló que las autoridades venezolanas "procedieron a liberar a los colombianos que se mantenían retenidos en dicho país desde el pasado 14 de agosto" y precisó que los connacionales fueron recibidos en el puente binacional Atanasio Girardot, que conecta al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano del Táchira, publica Swissinfo.

Entre los liberados se encuentran Diana Viloria Blanco, firmante de paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación; Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, también excombatientes de las FARC y escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El quinto liberado es Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN e integrante del equipo técnico del partido Comunes, surgido tras la desmovilización de la guerrilla.

Cabe resaltar que las personas liberadas se encuentran en buen estado y fueron entregadas a Colombia luego de que las autoridades venezolanas aclararan su situación. Por su parte, los escoltas recibieron de vuelta sus armas de dotación", indicó la agencia.

Los cinco colombianos habían sido retenidos en el puente internacional José Antonio Páez, que conecta la ciudad de Arauca, capital del departamento homónimo, con la localidad venezolana de El Amparo, en el estado Apure.