El emotivo video dedicado a Charlie Kirk en la cumbre 'Europa Viva 25' en Madrid

El presidente de Vox, Santiago Abascal, rindió un emotivo homenaje al activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre en Utah, durante la inauguración de la cumbre 'Europa Viva 25' que se celebra en Madrid. Abascal lució una camiseta con el lema 'Freedom' (Libertad), la misma que llevaba Kirk al momento de su muerte.

Este gesto fue interpretado como una declaración de principios por parte de Vox, que, a través de un comunicado, subrayó su compromiso en "la defensa de la libertad frente al totalitarismo de la izquierda global".

La cumbre 'Europa Viva 25' está organizada junto a la alianza política europea Patriots y reúne a representantes de la derecha internacional en el Palacio de Vistalegre.

Durante la jornada de apertura, tanto el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, como la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez, recordaron a Kirk y expresaron su preocupación por lo que denominaron "la izquierda totalitaria", en declaraciones realizadas a los medios de comunicación.

El Diario español El Debate nos deja aquí el video de cómo se vivió el momento en la cumbre.

Este homenaje se produce en un contexto en el que varios dirigentes de Vox han expresado su apoyo a Kirk y han condenado su asesinato, enfatizando la importancia de su legado en la lucha por la libertad y los derechos individuales.

El evento ha atraído la atención de observadores internacionales, quienes destacan su relevancia en el panorama político actual, marcado por tensiones en Europa y el resurgimiento de movimientos de derecha.

Según fuentes presentes en la cumbre, la agenda de los participantes incluye debates sobre políticas de inmigración, valores familiares y la defensa de las libertades individuales en un entorno cada vez más polarizado.

La cumbre 'Europa Viva 25' continúa este fin de semana, con la expectativa de que se generen importantes diálogos sobre el futuro de Europa y el papel de la derecha en la política actual.