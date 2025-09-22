Dos sacerdotes se enfrentan por "La Catedral" la famosa cárcel a medida de Pablo Escobar

En la antigua cárcel de Pablo Escobar, se desata un conflicto entre dos fundaciones lideradas por sacerdotes. Esta disputa se centra en el manejo de La Catedral, ubicada en Envigado, y es mediada por la Alcaldía del municipio.

Según la revista Semana de Colombia, la Fundación Monástica San Benito Abad, dirigida por el sacerdote Emerson Franco, se enfrenta a la Fundación Abadía Benedictina Nuestra Señora de Walsingham Basílica Menor Virgen Desatanudos, representada por Elkin Ramiro Vélez García, quien dejó la Iglesia Católica Anglicana en enero de 2025. La controversia tiene sus raíces en deudas y un conflicto por la administración de los recursos.

Elkin Ramiro creó su fundación en diciembre de 2023, siendo inscrita en la Cámara de Comercio el 1 de febrero de 2024. A pesar de la rivalidad, en marzo de 2025, recibió en comodato parte de La Catedral, que comprende 5,496 metros cuadrados y varias edificaciones. El acuerdo con la Alcaldía le permite gestionar este espacio por seis meses, hasta el 8 de septiembre del mismo año.

La Fundación Monástica San Benito Abad, por su parte, ocupaba la mayor parte, alrededor de 26,000 metros cuadrados, y albergaba a adultos mayores de la Fundación Jóvenes Renace, quienes han expresado temores de desalojo por parte de la Alcaldía.

Un equipo de SEMANA intentó contactar a ambos sacerdotes y residentes, pero se encontró con un ambiente hostil. Dos personas vigilaban la zona y la información sobre las actividades en La Catedral fue escasa y evasiva.

Documentos judiciales revelan una serie de acciones legales en curso, incluyendo una tutela presentada por el padre Emerson en respuesta a la incertidumbre sobre la situación de los ancianos. Una carta de la Iglesia Católica Anglicana informó al alcalde de Envigado que Elkin Ramiro ya no era parte de su comunidad religiosa, sentenciando que no representaba los valores de la institución.

Elkin Ramiro, en otra carta dirigida al alcalde, planteó continuar con el hogar geriátrico y solicitó un pago de $500,000,000, argumentando que se destinarían para saldar deudas acumuladas previas a su gestión. Asimismo, existe un debate sobre recursos anteriores administrados por la fundación, donde se menciona un pago de $698 millones entre 2014 y 2016 por diversos apoyos logísticos y mejoras en La Catedral.

Las quejas también incluyen denuncias de maltrato hacia los residentes y reclamaciones de deudas laborales por parte de ex empleados. Las comunidades de Envigado continúan observando la situación, especialmente entre los devotos de la Virgen Desatanudos.

El secretario de Gobierno de Envigado, Daniel Jaime Gómez, comentó que la Alcaldía considera que hay un ocupante ilegal en la fundación de Emerson Franco y que existe la intención de proceder con un desalojo. Sin embargo, no pudo aclarar los motivos detrás de la entrega de un comodato a Elkin Ramiro.

Por su parte, Elkin Ramiro rechazó las acusaciones de deudas y afirmó que continuará con sus actividades religiosas en otra iglesia, distanciándose de las acusaciones en su contra. A pesar del conflicto, el interés turístico por La Catedral persiste, con visitas que resaltan su historia vinculada al narcotráfico.