Cuatro muertos y 20 heridos deja tiroteo en un bar de Carolina del Sur

Un tiroteo masivo ocurrido la madrugada del domingo en un bar de la isla de Santa Helena, en Carolina del Sur, dejó cuatro personas muertas y al menos veinte heridas, según informaron las autoridades locales.

El ataque se registró en el Willie's Bar and Grill, un local repleto de asistentes que participaban en un evento de exalumnos de la escuela Battery Creek High School. Cuando los agentes del sheriff del condado de Beaufort llegaron al lugar, encontraron a múltiples personas con heridas de bala y a testigos huyendo hacia negocios y propiedades cercanas en busca de refugio, reportó Associated Press (AP).

Varias víctimas y testigos corrieron a los negocios y propiedades cercanos buscando refugio de los disparos”, indicó la Oficina del Sheriff en un comunicado difundido en X, donde calificó el hecho como “un incidente trágico y difícil para todos” y pidió paciencia mientras continúa la investigación.

Las autoridades confirmaron que cuatro personas murieron en el lugar, mientras que otras veinte resultaron heridas; cuatro de ellas permanecen en estado crítico en hospitales cercanos. Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas.

El propietario del establecimiento, identificado como Willie Turral, señaló al diario The Post and Courier que el evento era una reunión de exalumnos, aunque no ofreció más declaraciones al respecto.

La representante estadounidense Nancy Mace expresó su consternación a través de X: “Estoy completamente desconsolada al enterarme del devastador tiroteo en el condado de Beaufort. Nuestras oraciones están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por este horrible acto de violencia”.