Colombia activa mecanismo para atender nacionales presos en Venezuela

Autoridades colombianas y familiares de al menos 40 nacionales privados de la libertad en Venezuela se reunieron este domingo en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander (Cúcuta) para activar mecanismos para solucionar la situación de los detenidos.

El Viceministro de Asuntos Multilaterales asume el compromiso de reiterar el mensaje a la Canciller y al Presidente de la República sobre la necesidad inaplazable de reunirse con los familiares de los retenidos en Venezuela", señala el comunicado del Ministerio de Exteriores colombiano.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el Centro Nacional de Atención a Frontera (Cenaf), se acordó que el jueves 16 de octubre se compartirá un borrador de misión humanitaria con los familiares y otros actores, con el fin de establecer canales de difusión y alcance en territorio venezolano.

Buscaremos también contactos con los medios de comunicación para visibilizar la urgencia de esta situación, que ha sido denunciada públicamente desde hace meses", dijo Óscar Eduardo Cabrales, personero de Villa del Rosario, quien también suscribió el documento.

La reunión incluyó a funcionarios de Cancillería, autoridades locales y representantes de los familiares de los detenidos, quienes han advertido posibles violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en perjuicio de los ciudadanos colombianos retenidos.

Como parte de los compromisos alcanzados, se acordó establecer una mesa técnica con la participación de la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y representantes del Congreso, con el objetivo de hacer seguimiento a las gestiones.

