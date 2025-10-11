Familiares de colombianos detenidos en Venezuela piden su liberación en puente fronterizo

En una concentración en el puente internacional Simón Bolívar, fronterizo entre Cúcuta (Colombia) y San Antonio del Táchira (Venezuela), familiares de extranjeros en condición de presos políticos extendieron su clamor por la liberación de los ciudadanos.

Convocados bajo el lema “¡Libérenlos!”, madres, padres, esposas e hijos se reunieron en la mitad del paso fronterizo con pancartas, fotografías y banderas de Colombia para exigir la libertad de al menos 40 connacionales que, según denuncian, fueron detenidos de forma arbitraria por las autoridades venezolanas.

“Mi hijo, Edwin Iván Colmenares, es abogado y fue detenido hace casi un año cuando se dirigía desde Arauca hacia Cúcuta” por la zona de frontera, relató Dolly García, una de las manifestantes, citada por la agencia EFE.

La mujer, que sostenía una foto de su hijo, agregó que “en una alcabala lo acusaron de ser espía y no hemos vuelto a verlo”.

A su lado, Nubia Misse Durán contó que su hermano, David Josué, trabajaba como mototaxista en la frontera y fue detenido hace un año “sin motivo alguno” en otro puesto de control en Peracal (Venezuela).

Con un megáfono en su mano, Yarileinis Navarro Páez, tía de otro de los supuestos detenidos, encabezó la jornada y pidió al presidente Gustavo Petro que interceda por ellos.

“Mi sobrino Brayan Sair fue arrestado en Puerto Cabello cuando regresaba a trabajar como chofer. Llevamos meses pidiendo ayuda”, dijo.

El clamor se intensificó cuando los manifestantes llegaron hasta donde se encontraba la Guardia Nacional venezolana. Allí, varias madres se arrodillaron y suplicaron por la libertad de sus hijos.