Cifra de víctimas civiles en Gaza podría ser de 680.000, según relatora de la ONU

El número de víctimas civiles en la Franja de Gaza podría ser de 680.000, afirmó este lunes la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.

En los 710 días de la guerra perecieron más de 63.000 personas, el 75% de ellas son mujeres y niños. Pero debemos reflexionar: varios científicos e investigadores creen que el número real de víctimas en Gaza alcanzó las 680.000", declaró Albanese en una rueda de prensa.

Según la relatora, estos datos están confirmados por numerosas fuentes, como la revista The Lancet, por investigadores israelíes que se basan ​​en documentos filtrados del ejército de Israel y cifras de muertes por bombardeos y por la destrucción de edificios.

Es evidente que las cifras oficiales son una subestimación considerable", señaló Albanese.

La funcionaria considera que los países que actualmente no toman medidas para detener a Israel están violando el derecho internacional.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra que comenzó hace un año y 11 meses supera los 64.900 y el número de heridos está por encima de los 164.900, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo de 2025, Israel reanudó la ofensiva bélica, aduciendo la inflexibilidad de Hamás.

Israel también dejó de suministrar electricidad a la planta desalinizadora en la Franja de Gaza y cerró el acceso a la entrada de camiones de ayuda humanitaria al enclave.

En los últimos meses, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, permitió la entrada de ayuda, debido a la presión internacional, y adjudicó a la GHF el reparto, en contra de la opinión de todas las organizaciones que trabajan sobre el terreno, que la consideran una empresa no profesional humanitaria y proisraelí.

En agosto, el ministro de Economía de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed al Amour, dijo a Sputnik que los ataques de Israel contra la Franja de Gaza causaron la destrucción de un 85% de las instalaciones de la infraestructura civil.

Para la reconstrucción del enclave se necesitarán más de 50.000 millones de dólares estadounidenses, mientras un 90% de los habitantes de la franja no tienen empleo por la continuación del conflicto, según los datos de la parte palestina.