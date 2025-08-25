“Acaba de firmar su propia sentencia”: Congresista carga contra Petro por negar Cartel de los Soles

Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aseguró que el Cartel de los Soles "no existe", encontraron respuesta: la del congresista republicano Carlos Giménez: "Acaba de firmar su propia sentencia", apuntó el representante, a través de sus redes sociales.

En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo", puntualizó Giménez en relación con lo aseverado por el mandatario colombiano.

Más temprano, Petro, desestimó la existencia del referido cartel, y aseguró que se trata de una “excusa ficticia” utilizada por sectores de la "extrema derecha" para “derribar gobiernos que no les obedecen”.

Durante sus declaraciones, el jefe de Estado neogranadino sostuvo que el paso de cocaína colombiana por territorio venezolano está bajo el control de lo que denominó la “Junta del narcotráfico”, cuyos líderes, según afirmó, residen en Europa y Oriente Medio.

El mandatario colombiano reveló que propuso a Estados Unidos y Venezuela coordinar esfuerzos para enfrentar juntos a esas organizaciones criminales. “Es coordinar y no someter”, subrayó, destacando la necesidad de un trabajo conjunto en lugar de políticas de imposición.

En cuanto a la situación política de Venezuela, Petro insistió en que debe resolverse entre los propios venezolanos, “hablando y con más democracia”. Además, planteó que una “Venezuela descarbonizada” debe ser un objetivo central, enmarcando su visión de una “Gran Colombia potencia mundial de la vida” y un pilar clave para la unidad latinoamericana y la paz regional.

