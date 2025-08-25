Petro niega "Cartel de los Soles" y propone alianza antidroga con EE.UU. y Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes 25 de agosto a través de un mensaje en la red social X (Twitter) que el denominado “Cartel de los Soles” no existe y lo calificó como una excusa “ficticia” creada por sectores de la extrema derecha para desestabilizar gobiernos que no se alinean con sus intereses.

El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, escribió el mandatario.

Según Petro, el paso de cocaína colombiana por territorio venezolano no está controlado por estructuras militares de ese país, como han denunciado algunos sectores, sino por lo que denominó la “Junta del narcotráfico”, cuyos principales capos estarían radicados en Europa y Oriente Medio.

En su mensaje, el presidente colombiano señaló que ha propuesto a Estados Unidos y a Venezuela trabajar de manera coordinada para combatir esas redes criminales.

Le propuse a EE.UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”, puntualizó.

Petro también se refirió a la situación política en Venezuela, sobre la cual sostuvo que debe resolverse entre los propios venezolanos “hablando y con más democracia”. Añadió que el propósito común en la región debe ser la construcción de una “Venezuela descarbonizada”, como parte de un proyecto de integración que definió como “la Gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de tensiones por las acusaciones internacionales sobre el rol de funcionarios venezolanos en el presunto "tráfico de drogas", y en momentos en que Bogotá busca posicionarse como un actor central en la política regional y en la cooperación antidrogas.