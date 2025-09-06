Los italianos acuden a la ceremonia fúnebre para despedirse de Giorgio Armani

Varios cientos de italianos se reunieron este sábado en el centro expositivo de la casa de moda Armani/Teatro en Milán para dar el último adiós al diseñador italiano Giorgio Armani (1934-2025).

Frente a la entrada al centro hay una multitud de residentes de la ciudad y empleados del Grupo Armani que desean despedirse del diseñador.

Uberto Cairati, residente de Milán, declaró a RIA Nóvosti camino a la ceremonia que decidió honrar la memoria de Armani en reconocimiento a sus méritos ante a la ciudad y al país , en particular las iniciativas benéficas y la ayuda del diseñador durante la pandemia del coronavirus.

Se convirtió en un símbolo de Italia en todo el mundo y logró dar un nuevo brillo al estilo y la cultura italianos", afirmó.

La despedida del diseñador se celebra en un amplio salón decorado con decenas de farolillos en el suelo que forman una alfombra que culmina en un ataúd cerrado de madera clara. Frente al ataúd se encuentra una guardia de honor de los Carabineros como símbolo de los méritos del diseñador ante la Patria.

Detrás del ataúd, una gran pantalla muestra el retrato sonriente de Armani y su frase-testamento: "El legado que espero dejar es el compromiso por el respeto y cuidado por las personas y la realidad".

La ceremonia inició a las 9:00 de la mañana (GMT+2) pero numerosos admiradores del diseñador se reunieron horas antes de la apertura del centro. En una conversación con RIA Nóvosti, una mujeres comentó que pasó una hora y media haciendo fila, tras haber llegado antes de que abrieran las puertas.

El jueves, la empresa Grupo Armani informó sobre la muerte de su "creador, fundador y fuerza creadora incansable" a la edad de 91 años. Falleció en paz, rodeado de su familia y amigos. De acuerdo con los deseos del diseñador, el funeral será privado.

