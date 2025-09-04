Muere “el rey de la moda italiana”, Giorgio Armani, a los 91 años

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años "rodeado de sus seres queridos", informó su empresa, grupo Armani, este jueves.

"Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos”, comunicó la casa de moda.

En el texto aseguraron que Armani fue “incansable” y “trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", citó DW.

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, fue hospitalizado por una infección pulmonar, luego, se vio obligado a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

El 're Giorgio', como era apodado en Italia, fue una leyenda absoluta de la moda, un ícono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia.