Laura Pausini anuncia disco con temas de Bad Bunny y Joan Sebastian
Laura Pausini anunció que en 2026 publicará su nuevo álbum titulado "Yo canto 2", una producción que incluirá versiones renovadas de temas de artistas de España y Latinoamérica, entre ellos "Turista" de Bad Bunny y "Eso y más" del fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian. La noticia fue revelada este martes durante su participación en la Semana de la Música Latina de Billboard, en Miami.
La artista italiana explicó que el proyecto, que se acompañará con una gira internacional a partir de marzo en España, nació tras un intercambio con Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez.
Benito me escribió en 'DM' (mensaje directo) de Instagram, diciendo que él nunca se hubiese imaginado que un día cantaría una de sus canciones. Yo le agradecí mucho por haberla escrito porque hay una motivación personal por la cual me gusta, además de darme escalofríos cuando escucho su versión y también la mía", relató Pausini, cita EFE.
Durante la presentación en el teatro The Fillmore de Miami Beach, la cantante mostró la portada del disco, al que calificó como su "primer homenaje a los compositores, cantantes y artistas de España y toda América Latina". El álbum retoma la idea de su exitoso "Yo canto" de 2006 y tendrá una versión en español y otra en italiano, cada una con 20 temas, salvo "Mi historia entre tus dedos" ("La mia storia tra le dita"), del italiano Gianluca Grignani, que aparecerá en ambas.
Pausini contó que la idea de interpretar "Turista" surgió mientras conducía por Miami y escuchó la canción. "Me encanta tantísimo la idea de que él haya comprendido cuánto para mí fue importante realizarla en mi estilo, estimando eso, porque no pasa con todos. Mucha gente piensa que somos opuestos Benito y yo, pero, como ven, hay canciones que no tienen un estilo; en cualquier estilo que la haces vibra algo", expresó.
La intérprete adelantó que su gira por Europa y América se extenderá hasta 2027, año en que ofrecerá su primer concierto en un estadio de Brasil. También afirmó que atraviesa un momento "privilegiado" de su carrera, tras 32 años de trayectoria, lo que le permite cantar las canciones que ama, incluso sin obtener beneficios económicos. "El disco es como mi vida, es un viaje que yo hice. Empecé desde España, estuve en Chile, en Argentina, México, Norteamérica, Colombia, Venezuela. Hay mínimo una canción por cada nación", dijo.
Laura Pausini será distinguida con el premio Billboard Ícono durante la ceremonia de los Billboard de la Música Latina, que se celebrará este jueves en Miami y contará con la presencia de figuras como Bad Bunny, Daddy Yankee, Peso Pluma, Pablo Alborán, Aitana y Gloria Estefan.