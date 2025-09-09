Estallan las redes sociales con vídeo íntimo filtrado de Beéle e Isabella Ladera

La divulgación de un vídeo privado que involucra al cantante colombiano Beéle y a la modelo venezolana Isabella Ladera ha generado una amplia variedad de opiniones en redes sociales.

El 9 de julio, Ladera recibió una advertencia sobre posible filtración del material. A través de su cuenta de instagram (@isabella.ladera), publicó una captura de pantalla de un mensaje recibido ese día, en el que se le informaba “Hermana, alguien te quiere rayar con un vídeo”. Según indicó, tras recibir esa alerta, comunicó la situación con su entorno más cercano.

En otra publicación del 13 de Julio, Ladera señaló que había conversado con su familia y su entonces pareja, Hugo García, sobre la amenaza. En sus palabras: “Preparando el corazoncito de mi mamá”.

Hasta el momento, su actual pareja no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema. En sus redes sociales ha compartido contenido relacionado con un viaje a Australia, sin hacer referencia al vídeo.

Beéle, quien también aparece en el material audiovisual, no ha realizado comentarios oficiales. Su nombre ha sido mencionado en diversas publicaciones, pero no se ha pronunciado públicamente.

Ladera informó a través de un comunicado por su cuenta personal de instagram que tomará acciones legales contra quienes resulten responsables de la difusión. En una publicación expresó “este acto vulnera mi dignidad y atenta contra mi privacidad”.