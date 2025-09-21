Stanton se convierte en el 41 grandeliga en llegar a los 450 cuadrangulares

Giancarlo Stanton, estrella de los Yankees de Nueva York, alcanzó un nuevo récord personal al conectar su jonrón número 450 en las Grandes Ligas.

De acuerdo con Líder en Deportes, esta destacada cifra llegó durante la victoria 6-1 de su equipo frente a los Orioles de Baltimore, demostrando una vez más su potencia al bate.

El histórico batazo, un jonrón de tres carreras, se produjo en la primera entrada ante Tomoyuki Sugano, abriendo el camino al triunfo. Tras el partido, Stanton habló con YES Network y reconoció lo especial de los números redondos, además de su objetivo de superar pronto los 500 cuadrangulares.

Alcanzar 450 jonrones es algo increíble. Ver a tantos jugadores que estoy igualando y superando es gratificante. Pero lo más importante es que esto ayudó a ganar", comentó Stanton.

Con este logro, Stanton se convirtió en el 41º jugador en la historia de MLB en llegar a 450 jonrones y en el quinto más rápido en hacerlo, tras 1.719 partidos. Además, es el sexto pelotero de los Yankees en lograr esta cifra y actualmente lidera a los jugadores activos en cuadrangulares.