Guardianes de Cleveland completan histórica remontada y celebran segundo título consecutivo en su división

La temporada regular de las Grandes Ligas llegó a su fin y quedaron definidos los campeones divisionales y los equipos que avanzan a la Postemporada. Entre ellos destacan los Guardianes de Cleveland, que firmaron una gesta histórica tras vencer a los Rangers de Texas en Progressive Field y cerrar con récord de 88 triunfos y 74 derrotas.

Con ese resultado, los de Ohio superaron por un juego a los Tigres de Detroit y conquistaron por segundo año consecutivo la División Central de la Liga Americana. En la siguiente fase volverán a verse las caras con Detroit, esta vez en la Serie de Comodín, cuyo vencedor se medirá a los Marineros de Seattle.

Más allá del título, lo que convierte la hazaña de Cleveland en inolvidable es el modo en que la consiguieron. El club remontó una desventaja de 15.5 juegos en la tabla, convirtiéndose en el equipo con la mayor remontada divisional de la historia de las Grandes Ligas. Superaron así registros que parecían insuperables: los Bravos de Atlanta de 1914 (15.0) y los Yankees de Nueva York de 1978 (14.0).

Con una mezcla de constancia, resiliencia y un cierre de temporada arrollador, los Guardianes se meten a la Postemporada como una de las historias más sorprendentes del 2025.