El exgrandeliga Jesús Montero entra a la UCI tras aparatoso accidente en moto

El expelotero Jesús Montero, recordado por su paso por las Águilas del Zulia y las Grandes Ligas, fue internado este lunes en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia tras sufrir un accidente en motocicleta en Carabobo.

Montero estaba hospitalizado desde la madrugada del sábado 4 de octubre, cuando ocurrió el incidente de tránsito, no obstante, fue este lunes cuando se conoció el avance negativo de su estadía en el centro de salud.

Al parecer, el exbeisbolista chocó contra una camioneta el pasado fin de semana. Aunque todavía no se ha especificado la zona donde ocurrió lo sucedido, pudo ser ayudado a tiempo para llegar con vida al recinto antes mencionado y fue atendido.

Jesús Montero jugó 226 encuentros, entre 2011 y 2015, vistiendo los uniformes de Yankees de Nueva York y Marineros de Seattle. En ese paso, conectó 204 hits, entre ellos 31 dobles, un triple y 28 jonrones. Además, remolcó 104 carreras, anotó 73 y dejó promedio de .253

Mientras, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, disputó seis campañas, vistiendo los uniformes de Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia. Su última aparición fue en la zafra 2020-2021, cuando con 31 años jugó ocho desafíos con el equipo zuliano.