Yonathan Perlaza gana el premio Jugador del Año en las ligas menores

Yonathan Perlaza, jardinero venezolano de 26 años, fue reconocido como el Jugador del Año en las ligas menores del béisbol estadounidense, anunció Águilas del Zulia, equipo donde también participa en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Perlaza brilló con los El Paso Chihuahuas, filial Triple A de los Padres de San Diego, donde dejó huella al liderar la liga en dobles con 49 y ocupar el segundo lugar en carreras impulsadas con 113. Además, se posicionó entre los mejores en varias categorías: tercero en carreras anotadas (106), séptimo en bases por bolas (74), octavo en OPS (.901) y promedio de embasado (.392), y noveno en slugging (.510).

Originario de Mérida, Yonathan tuvo un destacado paso en 2024 por la Liga Coreana de Béisbol (KBO) con los Hanwha Eagles, donde fue el máximo jonronero del equipo. En esa temporada, bateó para .275 con 24 cuadrangulares, 24 dobles y 70 carreras impulsadas en 122 juegos.

Antes de su éxito en Corea, Perlaza acumuló experiencia en las ligas menores de Estados Unidos, principalmente con los Cachorros de Chicago en Triple A. En 2023, registró una sólida temporada con 23 jonrones y 40 dobles, aunque no logró su llamado a las Grandes Ligas.

A finales de 2024, firmó nuevamente con los Padres de San Diego en un contrato de ligas menores y se presentó al Spring Training con la intención de ganarse un puesto en el roster principal.

Conocido en el béisbol como “Perla Negra”, Perlaza mantiene un promedio de bateo de .272 a lo largo de 533 juegos en ligas menores, acumulando 67 jonrones y 139 dobles, consolidándose como una figura prometedora del béisbol venezolano en el exterior