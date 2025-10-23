Venezuela pierde la sede de la Copa América de Béisbol por problemas logísticos

La Confederación Panamericana de Béisbol anunció oficialmente que Venezuela no será sede de la próxima Copa América de Béisbol, programada para celebrarse en noviembre, debido a dificultades logísticas que impidieron garantizar las condiciones necesarias para el torneo.

El organismo detalló en un comunicado que, tras evaluar la situación, Panamá asumirá la organización completa del evento, convirtiéndose en el único país anfitrión.

Inicialmente, el plan contemplaba que el Grupo A jugara sus partidos en Venezuela, con el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas como escenario inaugural y el Jorge Luis García Carneiro de La Guaira como sede alterna. Sin embargo, la falta de avances en la infraestructura y los preparativos llevó a trasladar todos los encuentros a territorio panameño.

Pese al cambio, el formato del torneo y la composición de los grupos no sufrirán modificaciones. El Grupo B, que ya estaba previsto disputarse en Panamá, se mantendrá en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, mientras que el calendario completo y los horarios oficiales serán publicados la próxima semana.

En esta edición, Venezuela integrará el Grupo A, junto a República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba. Por su parte, el Grupo B estará conformado por Panamá, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina.

Con esta decisión, Panamá consolida su papel como sede principal del béisbol continental, mientras que Venezuela deberá conformarse con participar únicamente como selección visitante.