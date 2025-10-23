Perlaza y Godoy lideran paliza histórica de las Águilas sobre Tiburones con dos Grand Slams

Gracias a una jornada de soberbia demostración de poder, que incluyó 10 extrabases, las Águilas del Zulia iniciaron su primera gira de la campaña de forma positiva, al vencer 15 carreras por 7 a los Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario de Caracas.

Un rally de 10 carreras en la parte alta de la octava entrada, que contó con cuadrangulares con las bases llenas de José Godoy y Yonathan Perlaza fueron determinantes para el segundo triunfo zuliano en el tercer juego de la temporada frente a los salados.

Los dos Grand Slams de los aguiluchos hacen historia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al ser la primera vez que ocurre en una misma entrada, de acuerdo al historiador Iván Medina de Quality Béisbol. También con ese par de estacazos la novena rapaz se convirtió en el cuarto equipo del circuito en lograrlo en un mismo juego, después de Tiburones, Caribes y Cardenales.

Perlaza terminó la faena ligando de 5-3 con dos jonrones, doble, dos anotadas y ocho empujadas, una cifra récord en la liga y que lo convierte en el primer jugador de la divisa en alcanzar la marca, superando así el tope histórico en un juego que compartían hasta la noche de este miércoles Jeff Grotewold, Guillermo Quiroz y Ernesto Mejía, todos con 7.

No sabía que estaba entre los récords del equipo, esto es una sorpresa y espero poder seguir ayudando a ganar”, dijo al finalizar el juego.

El par de estacazos de Perlaza también fueron sus primeros en la Lvbp. “Estoy agradecido con Dios por tener una jornada como hoy. Tenía rato buscando mi jonrón, no se me había dado en años anteriores, pero gracias a Dios hoy pude aportar para el equipo, que sé que espera mucho de mí”, explicó Perlaza.

En la jornada también destacó el receptor José Godoy, quien triplicó en cuatro turnos, y también soltó par de vuelacercas para lograr cinco producidas. “Todo está en el enfoque y en aprovechar las oportunidades. Hicimos un buen plan para el juego de hoy. Sali a buscar pitcheos para hacer contacto fuerte, y salieron los batazos. Hoy hicimos el trabajo”, comentó tras la victoria.

La toletería rapaz, que no había conectado jonrones en la naciente temporada, terminó el juego con seis, incluidos los solitarios de Jaison Chourio y Simon Muzziotti en el primer episodio. Fueron parte de un total 14 imparables contra el pitcheo de La Guaria.

La victoria se la apuntó el relevista Henry Gómez, al completar 1.2 innngs de labor, aceptando solo par de imparables.

Los zulianos seguirán hasta Puerto La Cruz donde enfrentarán este jueves y viernes a los Caribes de Anzoátegui. Los derechos Dovydas Neverauskas y José Dávila serán los responsables de abrir frente a la tribu.