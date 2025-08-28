Omar López debuta como mánager en Grandes Ligas al frente de los Astros

Omar López, actual mánager de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol, se convirtió este miércoles en el tercer venezolano de la temporada en dirigir un juego de Grandes Ligas, al tomar las riendas de los Astros de Houston durante el segundo encuentro de la serie contra los Rockies de Colorado.

López, quien se desempeña como coach de banca de los Astros, asumió el mando temporalmente debido a que el mánager titular, Joe Espada, estaba indispuesto antes del inicio del partido. Espada mantuvo su habitual conferencia de prensa y participó en la práctica, pero finalmente dejó el terreno acompañado por López hacia el clubhouse para que este dirigiera el encuentro.

Con esta aparición, López se une a Carlos Mendoza (Mets de Nueva York) y Miguel Cairo (estratega interino de los Nacionales de Washington) como los venezolanos que han tenido la oportunidad de dirigir en la actual temporada de las Grandes Ligas.

El nuevo director de los Astros ya cuenta con experiencia internacional, habiendo dirigido en Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y en el Clásico Mundial de Béisbol, marcando así su estreno oficial en las mayores.

Además, López se suma a una lista de entrenadores venezolanos que han dejado huella en las Grandes Ligas, iniciada por Alfredo Pedrique y continuada por Oswaldo Guillén, consolidando la presencia del talento venezolano en el béisbol profesional