Los Tigres de Aragua inician la temporada con victoria ante Cardenales de Lara

Los Tigres de Aragua comenzaron con buen pie la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) al vencer 8-3 a los Cardenales de Lara, actuales campeones, en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Con esta victoria, el equipo dirigido por el exjugador de Grandes Ligas, Oswaldo Guillén, mostró su poder ofensivo al conectar 13 hits en el encuentro inaugural.

El lanzador Daniel Juárez se llevó la victoria tras una destacada actuación en el montículo, mientras que Max Castillo cargó con la derrota por los Cardenales. El equipo de Barquisimeto, que fue coronado campeón en la pasada campaña al derrotar a los Bravos de Margarita, intentó reaccionar, pero no logró contener la ofensiva de los Tigres.

Este partido marcó el inicio de una temporada especial, ya que la Lvbp celebra sus 80 años de existencia desde su fundación en 1945. Además, los Tigres de Aragua conmemoran sus 60 años de historia como equipo, siendo una de las franquicias más importantes del béisbol venezolano.

La jornada inaugural también destacó las nuevas caras en los banquillos. César Izturis debutó como mánager de los Cardenales de Lara, mientras que figuras como Asdrúbal Cabrera con Caribes de Anzoátegui, Gregorio Petit con Tiburones de La Guaira, y Oswaldo Guillén con Tigres de Aragua comenzaron su trabajo al frente de sus respectivos equipos.

En cuanto a la estructura de la temporada, solo tres equipos repiten su mánager del año anterior: José Alguacil con Leones del Caracas, Lipso Nava con Águilas del Zulia, y Eduardo Pérez con Navegantes del Magallanes. En el caso de los Tigres de Aragua, la llegada de Guillén al mando trae una nueva era para la franquicia, que espera recuperar su lugar en la cima del béisbol venezolano.