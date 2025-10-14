Los Dodgers derrotan a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Con una destacada actuación de Blake Snell, quien lanzó 8.0 entradas de un solo hit y registró 10 ponches, los Los Ángeles Dodgers se llevaron una ajustada victoria 2-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El encuentro, disputado el lunes en el American Family Field, estuvo lleno de tensión, pero al final los Dodgers lograron llevarse la ventaja inicial en la serie.

Snell, quien fue el protagonista indiscutido del duelo, se mostró dominante desde el montículo, permitiendo únicamente un sencillo de Caleb Durbin en la tercera entrada, lo que rompió su intento de juego perfecto. A pesar de este único imprevisto, el zurdo dejó a los Brewers en silencio durante el resto de su labor, enfrentando al mínimo de 24 bateadores y firmando la mejor actuación de su carrera en postemporada, con 10 ponches.

El juego parecía encaminado a una victoria cómoda para los Dodgers, pero los Cerveceros dieron un susto en la novena entrada. Tras un impecable relevo de Roki Sasaki, quien no pudo cerrar el juego de manera efectiva, Blake Treinen tomó la pelota en busca de asegurar el triunfo. Sin embargo, el relevista se complicó al ceder una base por bolas a William Contreras y luego ver cómo los Brewers se acercaban con un elevado de sacrificio de Jackson Chourio, lo que permitió que los corredores llegaran a las bases llenas.

Afortunadamente para Los Ángeles, Treinen logró recuperar el control de la situación y, tras ponerse rápidamente al frente en el conteo ante Brice Turang, lo ponchó para sellar la victoria y evitar una posible remontada.

Con este resultado, los Dodgers tomaron la delantera en la serie, marcando una victoria histórica ya que fue la primera vez que vencen a Milwaukee en 2025, luego de haber perdido los seis enfrentamientos previos durante la temporada regular.