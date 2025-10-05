Azulejos, Dodgers, Tigres y Cerveceros dominan el inicio de las Series Divisionales

La primera jornada de las Series Divisionales en la postemporada de las Grandes Ligas estuvo marcada por el protagonismo latino. Alejandro Kirk, Teoscar Hernández, Jackson Chourio y Keyder Montero fueron piezas clave en los triunfos de Azulejos, Dodgers, Cerveceros y Tigres, respectivamente.

En Filadelfia, los Dodgers vencieron 5-3 a los Filis gracias a un batazo decisivo del dominicano Teoscar Hernández, quien conectó un jonrón de tres carreras que selló la remontada. Su compatriota Kiké Hernández añadió dos impulsadas, mientras que Shohei Ohtani brilló desde la lomita en su debut de postemporada, lanzando seis entradas con nueve ponches y solo tres carreras permitidas.

El abridor de Filadelfia, Cristopher Sánchez, tuvo una sólida actuación de 5.1 episodios con ocho ponchados, pero el relevo no pudo sostener la ventaja.

En Toronto, los Azulejos apabullaron 10-1 a los Yanquis con una ofensiva comandada por Alejandro Kirk, quien disparó dos cuadrangulares y se convirtió en el primer mexicano en conectar dos jonrones en una postemporada de MLB.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. sumó su primer cuadrangular en playoffs, además de impulsar dos carreras, mientras el venezolano Andrés Giménez anotó e impulsó dos más. Con esta victoria, los Azulejos consiguieron su primer triunfo en postemporada desde 2016.

Jackson Chourio impulsa a los Cerveceros

Los Cerveceros de Milwaukee iniciaron con fuerza su serie ante los Cachorros, al imponerse 9-3. El venezolano Jackson Chourio remolcó tres carreras antes de salir del encuentro por una lesión, mientras que el dominicano Freddy Peralta (1-0) lanzó 5.2 entradas con nueve ponches y solo dos carreras permitidas.

Milwaukee conectó diez hits y fabricó nueve carreras en apenas los dos primeros innings. Los Cachorros respondieron con jonrones de Michael Busch, Nico Hoerner e Ian Happ, pero sin éxito.

En Seattle, los Tigres de Detroit superaron 3-2 a los Marineros en un duelo definido en la décima entrada. Kerry Carpenter conectó un cuadrangular de dos carreras y Zach McKinstry impulsó la del triunfo con un sencillo.

El venezolano Keyder Montero (1-0) lanzó el último inning sin permitir anotaciones y se acreditó la victoria.

Las series continuarán el domingo con los duelos Marineros-Tigres y Azulejos-Yanquis, mientras que el lunes se reanudarán Filis-Dodgers y Cerveceros-Cachorros.