Andrés Chaparro sale del slump al ligar par de hits con Nacionales de Washington

Andrés Chaparro rompió su mala racha ofensiva el domingo al conectar par de hits en cuatro turnos, dejando atrás los problemas con el bate que lo habían afectado en los últimos dos juegos.

El toletero, quien regresó a las Grandes Ligas el 19 de agosto con los Nacionales de Washington, ha alternado entre la primera y tercera base, además de cumplir como bateador designado, recogió El Emergente.

Tras un sólido desempeño en agosto, Chaparro tuvo un leve bajón en septiembre, aunque el mánager interino Miguel Cairo aseguró que seguirá contando con oportunidades para jugar. "Jugará contra lanzadores zurdos", explicó el mandamás de los Nacionales.

El recio pelotero, que también milita con Águilas del Zulia en la Lvbp, ha sido alineado tanto contra zurdos como derechos. En lo que va de temporada batea para .188/.259/.292, con un jonrón y dos remolcadas en 24 partidos.

Intentaremos variar su participación", señaló Cairo al Washington Post. "Dependerá de cómo le vaya. Queremos verlo jugar y que tenga la oportunidad de demostrar lo que puede hacer".

En septiembre ha estado presente en casi todos los encuentros, y aunque sus números siguen siendo modestos, Chaparro comienza a conectar mejor con la bola. "Cuando llegué, estaba un poco perdido", admitió al Post a través del intérprete Mauricio Ortiz. "Pero me adapté, seguí con mi rutina y todo ha salido muy bien".