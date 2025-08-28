Águilas del Zulia refuerza su pitcheo con Pedro y Luis Alejandro Rodríguez

Las Águilas del Zulia fortalecen su pitcheo tras concretar un cambio con los Tiburones de La Guaira, en el que recibieron a los lanzadores Pedro Rodríguez y Luis Alejandro Rodríguez a cambio del infielder Máximo Acosta.

Pedro Rodríguez, uno de los relevistas más dominantes de la Lvbp, regresa al equipo zuliano luego de su gran aporte en la temporada pasada durante el round robin, donde registró una efectividad de 0.90 en 10 innings, con 14 ponches y cuatro holds en 10 apariciones.

El experimentado cerrador, reconocido como Cerrador del Año en la zafra 2018-2019, fue pieza clave el año pasado al sumar seis holds y cinco salvados en 30 presentaciones, acumulando 31.1 innings, apenas cinco boletos y 23 ponches, con una notable efectividad de 1.44. Además, viene de destacar en la Liga Mexicana de Béisbol con los Dorados de Chihuahua y Saraperos de Saltillo, dejando un promedio de carreras limpias de 2.63 en 41 episodios.

Por su parte, el joven prospecto Luis Alejandro Rodríguez continúa consolidando su ascenso en el sistema de los Astros de Houston. El derecho, de 21 años, fue promovido a Clase A fuerte tras dejar récord de 5-0 y 2.70 de efectividad en 83.1 innings en Clase A, con 72 ponches y 38 boletos. En sus tres temporadas en Ligas Menores, acumula marca de 11-6, con dos salvamentos, 3.05 de efectividad y 189 ponches en 189 innings.

Con esta transacción, las Águilas del Zulia refuerzan su bullpen y suman a un prospecto prometedor, apuntando a fortalecer su plantilla para la próxima temporada.