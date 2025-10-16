¡A la carga! Águilas del Zulia hará su debut ante Tiburones en el Luis Aparicio

Las Águilas del Zulia están listas para emprender su vuelo en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp). Esta noche, jueves 16 de octubre, el equipo hará su debut frente a los Tiburones de La Guaira en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, donde esperan arrancar la campaña con un buen pie ante su afición.

El equipo cerró su ciclo de preparación con varias incorporaciones clave, destacando la presencia de Alí Castillo y Pedro Rodríguez, quienes se unieron al resto del plantel en la última práctica antes del primer juego. Castillo, capitán y figura emblemática de las Águilas, regresa para disputar su temporada número 14 con el equipo.

Castillo, uno de los bateadores más consistentes de la liga con un promedio vitalicio de .329, es considerado un pilar fundamental en la alineación zuliana. Su vasta experiencia será clave para guiar al equipo a lo largo de la temporada, en busca de un rendimiento destacado.

Por otro lado, el joven Andry Lara, quien recientemente debutó en las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, será el abridor esta noche por parte del conjunto rapaz.

Los seguidores de los rapaces esperan que el equipo inicie la temporada con una victoria que refuerce las expectativas de una campaña exitosa.

Con una plantilla que combina experiencia y juventud, las Águilas del Zulia se preparan para dar lo mejor de sí en la nueva zafra. El encuentro ante Tiburones de La Guaira se disputará a partir de las 7:00 p.m., en lo que será el primera de una serie de dos compromisos.

El cuadro rapaz cerrará la primera semana del campeonato ante los Navegantes de Magallanes en condición de local, antes de visitar a los Tigres de Aragua el próximo martes.