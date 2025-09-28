Alcaraz arrolla a Nakashima, iguala su récord de triunfos y sella su novena semifinal

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz derrotó al estadounidense Brandon Nakashima, a quien superó por 6-2 y 6-4 para sumar su victoria 65 del 2025 y alcanzar en Tokio su novena semifinal seguida de la temporada que disputará ante el noruego Casper Ruud.

El murciano, de 22 años, dejó atrás las dudas surgidas, que disipó en parte el sábado contra el belga Zizou Bergs, y dio un paso más en Tokio, evento que juega por primera vez. Solventó el compromiso, con un alto nivel de tenis, en una hora y veinte minutos, reseñó Rtve.

El gran cambio de Alcaraz esta temporada se produjo en abril, con el inicio de la temporada de tierra batida, desde entonces, acumula 50 victorias y tres derrotas.

"Estoy muy contento con la forma en que estoy haciendo las cosas, con la forma en que estoy abordando cada torneo, cada partido. Creo que desde que comenzó la temporada de tierra batida estoy jugando uno de mis mejores tenis, si no el mejor, y estoy muy, muy contento de igualar mi mejor temporada en cuanto a victorias y tener por delante algunos torneos más, muy importantes, que estoy deseando jugar para ver hasta dónde puedo llegar. Hoy he jugado un gran partido. He sentido muy bien la pelota, lo que me hace sentir muy orgulloso, y espero seguir así", declaró el español tras el partido ante Nakashima.

Y agregó: "Probablemente, sea el mejor momento de mi carrera. Me siento muy bien en la pista, cada vez que piso la pista siento que puedo hacer cualquier cosa. Creo que puedo con todo. Estoy llegando al final de la temporada con mucha confianza y este tipo de partidos, este nivel, me ayudan mucho a mantener la confianza alta. Solo intento fijarme objetivos antes de los partidos, antes de los torneos, e intento cumplirlos. Creo que eso me ayuda mucho a jugar un gran tenis y a mantener la concentración durante el partido".

Alcaraz se enfrentará al noruego Casper Ruud, que ganó con autoridad al australiano Aleksandar Vukic por 6-3 y 6-2 en menos de una hora.