Resistencia y legado: Maracaibo rindió homenaje en sesión solemne a las mujeres indígenas hoy

El Concejo Municipal de Maracaibo se llenó de color, canto y memoria en una sesión solemne por el Día de la Mujer Indígena, festividad del pasado 5 de septiembre. Entre flores, danzas ancestrales y la presencia de comunidades originarias, el acto se convirtió en un espacio de reivindicación histórica y celebración de la identidad.

La presidenta del consejo municipal de Maracaibo, Jessy Gascón, expresó: “Hoy estamos de fiesta, celebrando a nuestras mujeres indígenas, una sesión solemne que hemos convocado para homenajearlas y para poner en esta ciudad estos temas hermosos, donde nos encontramos con una historia real, la resistencia de nuestros pueblos indígenas que por más de 500 años han defendido este territorio”.

La autoridad municipal detalló que "más de 22 mujeres serán reconocidas y asignaremos la condecoración Ana María Campos a nuestra oradora de orden, Anais Viloria, quien es abogada y diputada. Tenemos distintas representaciones de los pueblos indígenas en Maracaibo que hacen vida en la ciudad”.

Durante la ceremonia, Dorelis Echeto, directora administrativa del Ipasme Maracaibo, indicó que: “Hoy estamos las mujeres indígenas más orgullosas que nunca, porque somos las representantes del trabajo, el esfuerzo y sobre todo la lealtad de la familia, la solidaridad y hermandad, porque en la mujer reside familia. Cada cinco de septiembre recordamos el esfuerzo de Bartolina Sisa”.

En esa misma línea, el concejal Agler Fernández, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular para los Pueblos y Comunidades Indígenas, señaló: “Enmarcado en celebrar el Día Internacional de la Mujer Indígena, reconocemos el perfil de la mujer, sus luchas y trayectorias”.

Las homenajeadas también compartieron su orgullo, como lo manifestó Giselia Faneite: “Hoy estamos homenajeadas como mujeres indígenas, nos están reivindicando, desde nuestros ancestros manejamos el matriarcado, pero ahora con más razón, feliz día”.

El evento no solo fue un reconocimiento, sino una reafirmación del papel de la mujer indígena como eje de resistencia, cultura y fortaleza para las nuevas generaciones.