Maracaibo se prepara para recibir la Navidad en la Plaza de la República

Maracaibo inicia la época más bonita del año, con el encendido navideño desde las plazas República y Cacique Mara, este miércoles 1 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde, sumándose así al llamado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para dar inicio a las festividades decembrinas en todo el país, haciendo un llamado a la paz y la armonía entre todos los venezolanos.

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, invita a toda la comunidad a asistir a este hermoso momento que nos une como marabinos, zulianos, venezolanos, en un mismo sentir por la paz, por la fraternidad entre todos.

Desde las 5:00 de la tarde estos dos espacios, de forma simultánea, se encenderán con sus luces navideñas y ofrecerán actividades culturales, presentaciones musicales y espacios para el disfrute de grandes y pequeños.

El momento más esperado llegará al caer la noche, cuando un show musical y cientos de luces se enciendan para dar la bienvenida a la Navidad con un acto central en la Concha Acústica de la Plaza República, con las presentaciones musicales de las agrupaciones Elder Dayan, Roberto Antonio, La Melodía Perfecta, Alitasía, Roberto González, Feeling Dúo, Las Chicas del Can, Valenta y Gaiteros de Corazón.

El Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (Sedepar), rehabilitó las plazas Cacique Mara, en el sector Indio Mara, y República, en 5 de Julio, para llenarlas de luz, música y alegría, y marcar así el inicio de una temporada que une a las familias maracaiberas e invita al reencuentro con nuestros espacios públicos.

Encendiendo juntos la tradición

Las plazas han sido decoradas con elementos navideños para darle ese ambiente festivo que se extienda por toda la ciudad. La invitación está abierta a toda la ciudadanía para este miércoles 01 de octubre a partir de las 5:00 de la tarde, para disfrutar de este encendido navideño que no solo marca el inicio de la temporada decembrina, sino que reafirma el valor de nuestras plazas como espacios vivos, llenos de historia y tradición.

El director de Sedepar, Namik Torres, expresó su entusiasmo por esta celebración que ya forma parte del sentir zuliano. “A diario nos esforzamos por ofrecerle a la gente espacios dignos, llenos de color, magia y alegría. Este encendido es más que luces, es el reflejo del amor profundo que sentimos por Maracaibo y por su gente. Queremos que las plazas se conviertan en puntos de encuentro, donde las familias se reconecten con lo que somos”, dijo.