Llegan a Venezuela 180 adultos y cinco niños migrantes en un vuelo procedente de Texas

Cinco niños venezolanos que se encontraban fuera del país regresaron a Venezuela gracias a la Gran Misión Vuelta a la Patria, informó el Gobierno. El retorno se realizó en un acto en el que sus madres los recibieron tras ser trasladados desde Texas, Estados Unidos, donde permanecían bajo custodia.

El grupo que llegó al país en el vuelo número 68 de la Gran Misión estaba compuesto por 185 pasajeros: 164 hombres, 16 mujeres, cuatro niños y una niña.

A su llegada, un equipo multidisciplinario de representantes de los distintos órganos de seguridad del Estado brindó atención médico-social integral a los connacionales.

Los padres de los niños habían esperado su regreso desde el pasado viernes 12 de septiembre y expresaron su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro por facilitar el traslado, que fue presentado como parte de las acciones del Gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.