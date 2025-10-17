La Chinita bendijo a los pequeños de la Fundación Niños del Sol

El manto sagrado de la Chinita cubrió a los pequeños de la Fundación Niños del Sol (Fundanis). Con muestras de júbilo y devoción, la imagen de la Virgen de Chiquinquirá fue recibida este viernes por la directiva, personal y los niños y niñas que reciben atención en esta institución adscrita a la Alcaldía de Maracaibo.

La Chinita entró a la sede de Fundanis en hombros de los Servidores de María y con el telón musical de las gaitas interpretadas por los niños de la agrupación Jairo Gil, del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (Imgra).

Donde está nuestra Reina Madre, aquí tenemos que estar. Y tenemos que estar para agradecer y sentirnos agradecidos”, dijo la primera dama de la ciudad y directora de Desarrollo Social de la Alcaldía de Maracaibo, Ana Clara Barboza de Di Martino, quien llegó al acto para recibir la bendición de la Patrona del Zulia.

"Somos un pueblo fervoroso, un pueblo que ha seguido siempre las indicaciones de Dios a través de su Santo Espíritu y su bendita Madre, que nos ha regalado la advocación de la Virgen de Chiquinquirá”, expresó en sus emotivas palabras la funcionaria.

Destacó que la visita de la imagen de la Chinita a Fundación Niños del Sol se produce en la víspera de la ceremonia de canonización de quienes serán los primeros santos venezolanos: José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles.

Apoyo a la institución

La directora de Desarrollo Social hizo un reconocimiento “a los maestros, maestras, psicólogos, cocineras, empleados, todos los que con mucha vocación de servicio conforman esta bonita familia que es la Fundación Niños del Sol”.

A ellos les envió “un abrazo muy grande de nuestro alcalde Giancarlo Di Martino, quien siempre está pendiente de todas estas actividades”; y ratificó que, desde la Alcaldía de Maracaibo, “tendrán todo el apoyo para estos programas que brindan atención a nuestros niños y niñas”.

Por su parte, Paúl Urdaneta, presidente de la Fundación Niños del Sol, saludó la presencia en la institución de la sagrada imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Resaltó que su visita no solo es un acto de fe, sino una poderosa muestra de apoyo a los niños de Fundanis, que están bajo el amparo y la protección de la madre celestial.

En sus palabras, destacó la labor desarrollada por Fundanis desde hace más de 20 años, cuando se constituyó en la primera gestión del alcalde Giancarlo Di Martino el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Maracaibo.

Recordó que Maracaibo “fue el primero, entre los 335 municipios del país en ponerse a derecho en el área de protección para nuestros niños. Maracaibo fue punta de lanza, fue referencia; de hecho, varios de nuestros consejeros de protección terminaron siendo jueces y fiscales de protección a nivel nacional”.