Inameh alerta sobre lluvias y descargas eléctricas en varias regiones del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en el último reporte de este viernes 12 de septiembre sobre la presencia de células convectivas de rápida evolución en distintas zonas del territorio nacional, las cuales están generando lluvias o chubascos de intensidad variable acompañados de descargas eléctricas.

Según el organismo, las precipitaciones se registran principalmente en los estados Delta Amacuro, Sucre, Monagas y Anzoátegui, con condiciones meteorológicas que se mantendrán durante las próximas dos horas.

De igual forma, el Inameh reportó actividad similar al norte del estado Zulia y en el oeste de Falcón, donde igualmente se esperan lluvias con descargas eléctricas en el mismo lapso.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y descargas atmosféricas, mientras se mantienen en constante monitoreo de la evolución de estas condiciones climáticas.