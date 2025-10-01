Hospital Adolfo Pons celebra inicio de la Navidad con atención a los adultos mayores

Entre gaitas, abrazos y sonrisas que sanan, el Hospital General Regional Doctor Adolfo Pons, de Maracaibo celebró, este miércoles, el inicio de la Navidad y el Día Internacional del Adulto y Adulta Mayor, convirtiendo sus pasillos en un espacio de encuentro, prevención y afecto.

Hoy no solo encendimos luces, encendimos corazones. La Navidad comenzó donde más se necesita: junto a nuestros abuelos y abuelas, con salud, alegría y respeto”, expresó el doctor René Martínez Campo, director del hospital.

“La Navidad es un tiempo para renovar la fe y la unión, y nuestro hospital también se viste de alegría para acompañar a pacientes, trabajadores y familias”, expresó el doctor Martínez Campo.

Un doble motivo para celebrar con alegría y salud

El encendido del árbol navideño, acompañado por agrupaciones gaiteras, marcó el inicio de la temporada decembrina en el Hospital Adolfo Pons, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss). La jornada también rindió homenaje a los adultos mayores, con actividades especiales que incluyeron despistaje de hipertensión y diabetes, a cargo del equipo de Medicina Interna, peluquería y barbería ofrecida por Inces Zulia, y una animada sesión de bailoterapia que llenó de energía los espacios.

En el marco de esta celebración, la diputada Ida León, integrante de la Comisión Permanente de las Familias de la Asamblea Nacional, participó en la actividad y compartió un emotivo saludo con los abuelos, abuelas y usuarios del hospital. “Hoy celebramos la vida, la experiencia y la sabiduría de nuestros adultos mayores, en un espacio que también se llena de luz por el inicio de la Navidad”, expresó durante su visita.

Un número significativo de usuarios y trabajadores participaron en esta jornada que convirtió los pasillos de la infraestructura médica en un espacio de esperanza y tradiciones.

El director del Hospital anunció que durante los próximos meses se realizarán nuevas jornadas de atención preventiva, actividades culturales y espacios de recreación para pacientes y visitantes, previo a la despedida del 2025.

Encender la Navidad en Adolfo Pons es encender la esperanza de cada familia que confía en nosotros. Queremos que este hospital sea un lugar de salud, pero también de fe y unión”.

Por su parte, la diputada León destacó: “Nuestros abuelos y abuelas merecen ser celebrados con amor, respeto y alegría. Hoy, este Hospital nos recuerda que la Navidad también es un acto de participación colectiva.”

El equipo del Hospital General Regional Doctor Adolfo Pons reafirma su compromiso de brindar atención integral con calidad humana, acompañada de iniciativas que fortalezcan el espíritu comunitario. La meta es que cada paciente y trabajador viva la Navidad como un tiempo de sanación, unión y esperanza.